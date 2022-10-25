BMW تكشف مواصفات سيارة XM Label Red الجديدة

2022/10/25 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة BMW لصناعة السيارات الألمانية عن الإصدار الجديد من أحدث سياراتها الرياضية وهي سيارة 2023 XM Label Red.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة للبيع في نهاية عام 2023، وستكون أقوى سيارة رياضية قدمتها BMW على الإطلاق.

– مواصفات سيارة XM Label Red:

– المحرك

ستعتمد السيارة الجديدة منBMW على محرك:

– V8 مزدوج الشاحن.

– سعة 4.4 لتر مع محرك كهربائي واحد.

– بقوة 738 حصانًا.

– 1000 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

ومقارنة بإصدار BMW XM الأساسي فإن السيارة الجديدة تأتي بنفس المحرك ولكن مع قوة أقل تصل إلى 644 حصانًا و800 نيوتن/ متر من العزم الأقصى للدوران.

ومع مرور عام على طرح XM Label Red للبيع هناك متسع من الوقت لمزيد من الإعلانات التشويقية والتغييرات في مجموعة نقل الحركة من المحتمل أن تجريها BMW على السيارة.

– المواصفات الخارجية

تستمد السيارة الجديدة XM Label Red اسمها من تصميم الهيكل الخارجي المزود بلمسات حمراء أنيقة، تتوافق مع لون الهيكل الأسود المميز للسيارة.

وستتمتع XM Label Red من BMW بمظهر خارجي مميز مع لمسات باللون الأحمر حول النوافذ والشبكة وعلى العجلات.

وقد كان التصميم الخارجي للسيارة XM Label Red تسرب بعد فترة وجيزة من ظهور إصدار XM موديل 2023 الأساسي لأول مرة في سبتمبر الماضي.

وتبدو السيارة الجديدة مطابقة لتلك الموجودة في الصورة المسربة، مع خلفية مختلفة، ولكن حتى لوحة الأرقام هي نفسها في الصورة المسربة.

وتُظهر الصورة التشويقية شارة XM حمراء على الشبكة، كما ذكر الإعلان الأول أيضًا تصميمًا داخليًا خاصًا.

وبالنظر إلى أن Label Red XM تحصل على دفعة كبيرة من الطاقة فمن المؤكد أن التحديثات الميكانيكية الأخرى لأنظمة التعليق والفرامل ممكنة.

أخيرًا بينما يقدم هذا الخبر أول مظهر رسمي للإصدار الرياضي الأقوى من سيارات BMW الرياضية متعددة الاستخدامات لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه فيما يتعلق بـ:

التغييرات التي تتجاوز إصدار XM القياسي.

كما يجب الوضع في الاعتبار أنه بالفعل أداء قوي كأول سيارة M قائمة بذاتها منذ سيارة BMW M1 الأيقونية.

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