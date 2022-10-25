الداخلية تعلن تسليم المتهم الرئيسي بسرقة اموال الضرائب الى النزاهة

2022/10/25 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، عن تسليم المتهم الرئيسي بسرقة أموال الضراب الى هيئة النزاهة.

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