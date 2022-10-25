بغداد اليوم تحاور وزير الشباب والرياضة والكادر المتقدم على هامش قرعة خليجي 25

2022/10/25 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

مع افتتاح قرعة بطولة خليجي 25 والذي سيقام في البصرة، تواجدت (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، في فندق ملينيوم والذي شهد وقائع القرعة، في المحافظة.

والتقت (بغداد اليوم)، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، والذي اكد بدوره على سعي الوزارة، تنظيم البطولة واستمرار نجاحها، لأن بطولة خليجي 25 بحسب وصفه "استثنائية".

واكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، على أنه "يجب ان نكون على قدر المسؤولية في تنظيم بطولة خليجي 25".

وحول توقع حصول منتخب اسود على الرافدين على لقب البطولة أشار محمود الى أنه "لا يمكن التكهن بالفريق الذي سيفوز، ومن الممكن ان يحصل أي فريق على اللقب".

وستقام البطولة في المحافظة بنسختها الـ 25، التي تستضيفها دولة العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6-19 كانون الثاني المقبل 2023.

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