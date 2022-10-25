خلافاً للقرار الحكومي.. تربية الديوانية تصدر كتاب تعيين ’بدون اجر’ (وثيقة)

2022/10/25 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

اصدرت تربية الديوانية، كتاب تعيين ’بدون اجر’، بصفة كاتبة في احدى مدارس المحافظة.

واظهرت وثيقة بتاريخ 24 من الشهر الجاري حصلت عليها (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اصدار وزارة التربية كتاب تعيين ’بدون اجر’، بصفة كاتبة في احدى مدارس المحافظة مما اثار ضجة كبيرة لا سيما ان قراراً حكومياً صدر في وقت سابق يقضي بمنع فتح وظائف جديدة دون توفير تخصيص مالي "يحفظ كرامة المواطنين".

أدناه نص الوثيقة:

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