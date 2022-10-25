جامعة الدول العربية تؤكد التزامها في الوقوف لجانب العراق

2022/10/25 | 16:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف لجانب العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة انتخاب فخامته رئيساً للجمهورية”.

وفيما يلي نص التهنئة:

فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشید

رئيس جمهورية العراق..

تحية طيبة وبعد..

يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق، متمنياً لكم كل النجاح والتوفيق، وأثق في أن خبرتكم سوف تسهم في العبور بالعراق إلى بر الأمان والاستقرار.

وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لسيادتكم التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دورها بالوقوف إلى جانب العراق في كل ما من شأنه تلبية طموحات شعبه الكريم، ويحقق آماله في الاستقرار والتنمية، ويسهم في توطيد علاقاته بمحيطه العربي.

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