تحقيق الكرخ.. وضع اليد على أغلب الأموال المسروقة من هيئة الضرائب

2022/10/25 | 16:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، وضع اليد على أغلب الأموال التي سرقت من هيئة الضرائب.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن قاضي المحكمة ضياء جعفر قوله إن “المتهمين في ملف الأمانات جميعهم متواجدون داخل العراق”.

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