قرعة خليجي 25.. منتخبنا الوطني إلى جانب اليمن والسعودية وعُمان (صور)

2022/10/25 | 16:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي المركزي صباح اليوم الثلاثاء، نتائجُ قرعة منافساتِ كأس الخليج العربيّ لكُرةِ القدم (25)، التي أقيمت، في فندقِ “جراند ميلينيوم البصرة”، وقوعِ المنتخب العراقيّ إلى جانبِ منتخباتِ اليمن والسعوديّة وعُمان في المجموعةِ الأولى، بينما ضمت المجموعةُ الثانية منتخباتَ البحرين والكويت وقطر والإمارات.

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