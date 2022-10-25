2022/10/25 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُميت الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بـ "الرحلة".الكرة الرابعة عشرة على التوالي التي صنعتها شركة "أديداس" لكأس العالم FIFA لدعم السرعات القصوى في اللعب، حيث تتميز بالانتقال أثناء الطيران بسرعة تفوق أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

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