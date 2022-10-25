2022/10/25 | 16:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: abU2Y9yPESI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).