الاتصالات تعترف: المواطن يدفع ضريبة كارتات موبايل 20% إلى الدولة بدون قانون

2022/10/25 | 16:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف وزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني، اليوم الثلاثاء، عن رفع مقترح إلى اللجنة الوزارية للاقتصاد لإلغاء الضريبة المفروضة على مستخدمي الهاتف النقال والانترنيت، مشيرا الى ان المواطن يدفع ضريبة 20% على كارتات الاتصال الى الدولة خلافا للقانون.

وقال الشيباني في تصريح: “رفعت مقترح إلغاء الضريبة على شركات الهاتف النقال والانترنت البالغة 20% لكون ان تشريع قانون هذه الضريبة كان في عام 2014 عندما كانت الدولة العراقية في أزمة مالية وتواجه تنظيم داعش”.

وأضاف أن “هناك أيضاً سبباً آخر، وهو ان قانون الموازنة متوقف حالياً ولا يمكن الجباية من المواطن من دون قانون، والمواطن العراقي يدفع حاليا 20% على سعر الكارت دون قانون”.

وتابع بالقول “خاطبنا ديوان الرقابة المالية ومجلس الوزراء لرفع وإلغاء هذه الضريبة، ونتوقع إن الحكومة المقبلة ستقوم بإلغائها”.

وتطرح تساؤلات عن سبب لجوء الشيباني الى هذا الخيار بعد مرور عامين من استيزاره، وهو يعلم عدم وجود قانون يغطي استيفاء الضرائب من المواطنين، حيث ان هذا القانون كان مدرج في موازنة 2014 فقط.

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