2022/10/25 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سند يعرض مقتنيات نور ويقول: من اين اتى بالجواز الدبلوماسي؟ المركز الخبري الوطني.

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