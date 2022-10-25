بعد حكم روسي بسجنها.. البيت الأبيض: سنواصل مطالباتنا بالإفراج عن غراينر

2022/10/25 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد البيت الأبيض بالحكم الصادر بحق لاعبة التنس الأميركية، بريتني غراينر، الثلاثاء، المحتجزة في روسيا، مؤكدا استمرار الجهود للإفراج عنها.

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