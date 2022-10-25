رئيس الجمهورية يتلقّى برقية تهنئة من رئيس البرلمان العربي

2022/10/25 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمناسبة تسنم منصب رئيس الجمهورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن “رشيد تلقى برقية تهنئة من ارئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمناسبة تسنم منصب رئيس الجمهورية”.

وفي مايلي نص البرقية:

“صاحب الفخامة الدكتور عبد اللطيف رشيد حفظه الله ورعاهرئيس جمهورية العراق..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..

يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أعضاء البرلمان العربي أن أتقدم لمقام فخامتكم الكريم بخالص التهاني وعظيم التبريكات مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة انتخاب فخامتكم رئيساً لجمهورية العراق، في استحقاق دستوري هام أظهر عزيمة الشعب العراقي العزيز القوية، مهنئين فخامتكم على هذه الثقة الغالية.

وبهذه المناسبة نؤكد لمقام فخامتكم الكريم أن البرلمان العربي سيبقى ملتزماً بمواصلة دوره لدعم جمهورية العراق وشعبها الكريم ومساندة كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

أسأل الله لمقام فخامتكم الكريم التوفيق والنجاح في مهامكم الرئاسية، وأن يسدد سبحانه وتعالى في طريق الخير خطاكم وبما يحقق لجمهورية العراق وشعبها العزيز الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والازدهار.

وتقبلوا حفظكم الله خالص الشكر والتقدير وعظيم المودة والامتنان.

عادل بن عبد الرحمن العسوميرئيس البرلمان العربي”.

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