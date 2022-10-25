الإطار يسلم قوائم مرشحيه للوزارات الى السوداني.. اجتماع مرتقب لحسم البقية - عاجل

2022/10/25 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، تسليم قوائم مرشحي وزارات قوى الاطار الى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، كاشفا عن اجتماع مرتقب مساء اليوم لحسم الوزارات الاخرى.وقال القيادي في الاطار تركي العتبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "تم تسليم قوائم تضم مرشحي الوزارات التي هي من استحقاق قوى الاطار التنسيقي الى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باستثناء 3 منها وزارة امنية".واضاف، ان "اجتماعا مهما سيعقد مساء اليوم لحسم قوائم مرشحي بقية الوزارات"، متوقعا ان "يكون القرار النهائي خلال الساعات الـ 24 المقبلة من اجل رفعها الى السوداني باعتباره هو من يملك الاختيار بين الاسماء المطروحة".واشار الى ان "قوى الاطار هي الاسرع قياسا ببقية القوى في حسم قوائم المرشحين"، لافتا الى ان "طرح الثقة بالكابينة الوزارية ربما بعد ايام قليلة بانتظار قوائم بقية القوى الاخرى".

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