تفاصيل لقاء السوداني والسفيرة الامريكية

2022/10/25 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق وقائد قوات التحالف الدولي••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي، وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلن والوفد المرافق لهما.

وبحث اللقاء استمرار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب ضمن إطار المشورة والتدريب، وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأكد السيد السوداني خلال اللقاء أن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي، وأعرب عن رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى التعاون الأمني، لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها.

من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، دعم حكومة بلادها للحكومة العراقية الجديدة، وتطلعها إلى توسيع أطر التعاون الثنائي مع العراق.



فيما قدم الجنرال مكفارلن إيجازاً عن التعاون العسكري مع العراق، وأكد أهمية تعزيز الشراكة الموثوقة بين الجانبين.المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٢

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