حدد موعد افتتاح جميع الطرق.. قائد عمليات بغداد يوجه بفتح الطرق في جانب الكرخ

2022/10/25 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، الثلاثاء، بفتح جميع الطرق بجانب الكرخ ، مبينا ان الطرق المغلقة في اطراف ساحة التحرير سيتم فتحها فور انتهاء التظاهرات مساء اليوم. وقال سليم في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه (بغداد اليوم) انه "سيتم إعادة فتح جميع الطرق والجسور مساءً بعد انسحاب المتظاهرين". واضاف اننا "وجهنا بفتح الطرق المغلقة في جانب الكرخ بالكامل وان القوات الأمنية مستمرة بتأمين الحماية إلى المتظاهرين في ساحة التحرير"، مشيرا الى ان "الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير لاتزال مغلقة".

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