وزير الطاقة السعودي عن توتر العلاقات مع أمريكا بسبب قرار أوبك بلس: قررنا أن نكون

2022/10/25 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن بلاده قررت أن تتعامل بـ"نضج" تجاه توتر العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، بعد الخلاف حول قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

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