فوز ثمين للكرخ على حساب القاسم ونوروز يحصد نقاط المباراة من امام زاخو.. (بالصور)

2022/10/25 | 17:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حقق فريق الكرخ فوزاً ثميناً على فريق القاسم في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز.

سجل هدف الكرخ اللاعب عمر نوري في الدقيقة (65) من زمن الشوط الثاني.

لتنتهي المباراة بفوز الكرخ على القاسم بنتيجة (1 – صفر).

من جانب آخر فاز فريق نوروز على فريق نادي زاخو بهدفين للاشيء، في المباراة التي جرت بالوقت نفسه مع مباراة الكرخ والقاسم.

سجل هدفي اللقاء اللاعب المحترف كلاوديو أوليفيرا بالدقائق (58 و 60) وبهذا الفوز يحصل فريق نوروز على نقاط المباراة الثلاث ولتنتهي المباراة بنتيجة (2 – صفر) لصالح نوروز.

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