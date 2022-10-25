السوداني للسفيرة الامريكية: الأمن الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي

2022/10/25 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، أن" السوداني استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلن والوفد المرافق لهما".وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث استمرار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب ضمن إطار المشورة والتدريب، وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية".وأكد السوداني أن "الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي، وأعرب عن رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى التعاون الأمني، لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها".من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، دعم حكومة بلادها للحكومة العراقية الجديدة، وتطلعها إلى توسيع أطر التعاون الثنائي مع العراق، فيما قدم الجنرال مكفارلن إيجازاً عن التعاون العسكري مع العراق، وأكد أهمية تعزيز الشراكة الموثوقة بين الجانبين".

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