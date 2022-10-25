"قررنا أن نكون ناضجين".. وزير الطاقة السعودي يعلق على رد واشنطن بعد قرار "أوبك+"

2022/10/25 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

علق وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، على رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه بلاده بعد قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط، قائلا "قررنا أن نكون ناضجين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وما يعرف باسم "دافوس الصحراء"، اليوم الثلاثاء.

وأوضح ابن سلمان تعليقا على رد فعل واشنطن على قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، "نحن في السعودية قررنا أن نكون ناضجين فيما يتعلق بهذه المسألة".

وأعلنت منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، في 5 أكتوبر الجاري خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.

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وخلف القرار حالة من الغضب في واشنطن، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار "أوبك+".

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.

ووصل الرد الأمريكي حد التلويح بوقف الكونغرس مبيعات الأسلحة للسعودية، وهو ما ورد على لسان السيناتور الأمريكي كريس كونز، الحليف المقرب للرئيس بايدن.

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