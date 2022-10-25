شاهد.. الهدوء يسيطر على ساحة التحرير وسط تجمع المتظاهرين والقوات الأمنية

2022/10/25 | 17:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الهدوء يسيطر على ساحة التحرير وسط تجمع المتظاهرين والقوات الأمنية pic.twitter.com/df4RmBDZm0...

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الهدوء يسيطر على ساحة التحرير وسط تجمع المتظاهرين والقوات الأمنية أولاً على المسلة.

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