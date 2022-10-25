الحشد الشعبي يطيح بعنصر “داعشي” بارز في سهل نينوى

2022/10/25 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بأحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي البارزين في سهل نينوى.وأوضحت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ذلك جاء خلال عملية امنية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد جهود البحث والتحري، حيث تمكنت القوة من القاء القبض […]

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