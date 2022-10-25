“بشكل طوعي”.. رئيس بلدية حلبجة تستقيل من منصبها لسببين

2022/10/25 | 18:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئيس بلدية محافظة حلبجة باقليم كردستان، كويستان أكرم، اليوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها بشكل طوعي، عازية الأمر لسببين.

وقالت اكرم في مؤتمر صحفي، انها “قدمت كتاب استقالتها منذ اسبوع تقريبا، والسبب الأول والرئيس هو انها استكملت أربع سنوات في توليها المنصب كرئيس لبلدية حلبجة، لافتا الى أنها “أبلغت الجهات العليا برغبتها ان يتولى شخص آخر المنصب”.

وبيّنت انه “تم اخبارها بالانتظار لحين اجراء التغييرات في المناصب الادارية في المحافظة”، مستدركة انه “لم يجر أي تغيير لذا قدمت الاستقالة”.

وأضافت ان السبب الثاني للاستقالة “يعود لتدني مستوى الخدمات المقدمة والميزانية المخصصة لمدينة حلبجة، مقدمة اعتذارها لأهالي المحافظة”.

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