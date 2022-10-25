2022/10/25 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ناشط بريطاني إن الشرطة القطرية "اعتقلته" بعد أن رفع لافتة تندد بتعامل السلطات مع مجتم الميم، لكن بيانا رسميا للدوحة نفى اعتقاله واتهم بعض المنظمات بمحاول نشر أخبار "كاذبة"

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