القضاء يحكم بإعدام مدان اغتال منتسبين أثنين بالحشد الشعبي

2022/10/25 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مجرم مدان باغتيال منتسبين امنيين بعد إلقاء القبض عليه من قبل امن الحشد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “قوة مديرية […]

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