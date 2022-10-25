2022/10/25 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يبدو أنه من وجهة نظر خبراء تغذية يأكل الملايين من البشر الشوكولاتة بطريقة خاطئة، ويأتي على رأس قائمة الأخطاء الاحتفاظ بها في البراد، حيث كشفت عالمة التغذية ناتالي أليبراندي عن أكثر الأخطاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالمة تغذية: لا تضع الشوكولاتة في البراد وتناولها قبل الغداء المركز الخبري الوطني.

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