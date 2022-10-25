2022/10/25 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد وزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني، الثلاثاء 10/25/2022، رفعه مقترحاً إلى...

ظهرت المقالة وزير الاتصالات: الحكومة المقبلة ستلغي ضريبة أرصدة الموبايل أولاً على المسلة.

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