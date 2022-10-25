بالصور.. فتح ساحة التحرير في بغداد أمام حركة المركبات

2022/10/25 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعادت القوات الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، فتح ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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