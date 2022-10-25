القوات الأمنية تباشر بفتح جسر القادسية في بغداد

2022/10/25 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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باشرت القوات الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، بفتح جسر القادسية في العاصمة بغداد.

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