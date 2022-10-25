شاهد بالفيديو.. عندما يمر العراق بأصعب فتراته .. هكذا يكون الحال !

2022/10/25 | 19:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oxL5WFBBhNA

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