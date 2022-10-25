التربية: تشرين الثاني المقبل سيشهد تسليم المناهج بشكل كامل للطلبة

2022/10/25 | 19:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت وزارة التربية، تشرين الثاني المقبل موعداً لتسليم المناهج بشكل كامل للطلبة.

وقالت الوزارة في بيان أن “طباعة الكتب تكون حصرا في العراق، وتم الاعتماد على الكتب المسترجعة بسبب غياب الموازنة لهذا العام”.

واضافت أن “قرار مجلس الوزراء خلال الاشهر القريبة الماضية تدارك الموضوع بالتصويت على اعطاء تخصيصات بسيطة لوزارة التربية بما يخص موضوع طباعة الكتب المدرسية”.

واشارت الى أن “الوزارة باشرت بشكل عاجل بالتعاقد مع المطابع الحكومية التي ذكرت في القرار مثل مطبعة التبوغ ومطابع العتبات المقدسة ومطبعة شبكة الاعلام العراقي ومطبعة النهرين ، لسد النقص الحاصل في بعض العناوين المدرسية نتيجة زيادة اعداد الطلبة”.

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