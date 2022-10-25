بـ”القوة والهراوات”.. القوات الأمنية تفضّ التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد

2022/10/25 | 19:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الامنية فضّت التظاهرات التي خرجت في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد بـ”القوة”.

وقال المصدر، إن “القوات الامنية استخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا لاستذكار تظاهرات يوم 25 تشرين 2019″، مشيراً الى انها “فضّت التظاهرات بالكامل واعتقلت عدداً من المتظاهرين”.

ولفت الى أنه “تم اعادة فتح نفق ساحة التحرير باتجاه شارع السعدون”.

وتابع ان “القوات الأمنية تمكنت من ابعاد المتظاهرين الى ساحة الخلاني وفرض سيطرتها الكاملة على ساحة التحرير”.

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