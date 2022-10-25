2022/10/25 | 19:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم

الثلاثاء، حصصه الوزارية من كابينة

المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع

السوداني، فيما رجح تبادل إحدى

الوزارات التابعة للائتلاف مع القوى

السنية.

وقال القيادي في الائتلاف كاظم

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