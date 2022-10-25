اعتقله الحشد.. القضاء يقضي بإعدام مدان باغتيال منتسبين أمنيين

2022/10/25 | 19:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء،

حكما بالإعدام بحق مجرم مدان باغتيال

منتسبين امنيين بعد إلقاء القبض عليه من

قبل مديرية أمن الحشد الشعبي.

وذكرت مديرية إعلام الجشد الشعبي في

بيان صحفي، أن “قوة مدير

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