2022/10/25 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بمحافظة ذي قار

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