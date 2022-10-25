2022/10/25 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس الفريق الدولي للتحقيق بجرائم داعش كريستيان ريتشر الى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقوبة.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "السوداني التثقى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس الفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش المرتكبة في العراق القاضي كريستيان ريتشر".

وبحسب البيان فان"ريتشر قدم إيجازاً عن المهام التي يقوم بها فريقه في تعزيز المساءلة والتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش داخل العراق والتعريف بها وتوثيقها".

واشار الى انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون في مجال ملاحقة مرتكبي الجرائم والفظائع التي نفذها داعش الارهابي بحق المدنيين العراقيين وضمان عدم الإفلات من العدالة، وبالطريقة التي تدعم جهود العراق في هذا الجانب، وتحقيق العدالة للضحايا وللناجين من تلك الجرائم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الارهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).