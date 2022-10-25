9 وزارات للفتح ودولة القانون ولاشيء للفياض.. خارطة تقسيم الوزارات على قوى الإطار

2022/10/25 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين اليوم الثلاثاء، عن خارطة تقسيم الوزارات بين قوى الاطار التنسيقي والبالغة 12 وزارة، حيث سيكون لقوى الفتح التي تضم العصائب وبدر وتحالف سند، 4 وزارات مقابل 5 لدولة القانون، و 3 وزارات تحت تصرف محمد شياع السوداني.

وقال علاء الدين في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي تمكن من التوصل إلى نتيجة وفك العقدة بين أطرافه، والتي كانت تتمثل في وزارة النفط والخلافات بين الفتح ودولة القانون"، مبينا ان "الفتح حصل على خمس وزارات، ودولة القانون على أربع وتركوا أمر ثلاث وزارات لمحمد شياع السوداني".

واشار علاء الدين إلى أن "الفضيلة وفالح الفياض والمستقلين وكتلة تصميم في البصرة لن يفوزوا بوزارات، ما أدى إلى توتر في الاجتماع الذي ضمهم ليغادروه ممتعضين".

وأوضح أن "وزارة الداخلية واحدة من الوزارات المختلف عليها بين الأطراف الشيعية"، مبينا ان "وزارة النفط ستذهب لدولة القانون، والداخلية للفتح"، مشيرا الى ان "عصائب أهل الحق مع الفتح ويزعم أنهم اتفقوا على أن تذهب وزارتان من وزارات الفتح لبدر واثنتان للعصائب وواحدة لسند، ومن المحتمل أن تستعيد العصائب وزارة العمل والضمان الاجتماعي".

واشار الى ان "وزارات الكهرباء والصحة والمالية ستبقى عند الشيعة لكن امرها سيوكل الى السوداني حيث ان هناك اتفاقا مبدئيا على أن يعين هو الوزراء لها، لأن للوزارات المذكورة أهمية خاصة عند السوداني ولديه برنامج خاص لها".

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