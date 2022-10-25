الأميرة ريما لـCNN عن وقف مبيعات الأسلحة: صواريخ الحوثي لن تبتعد عن الأمريكيين

2022/10/25 | 19:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إنه من الواضح أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة "في مرحلة من الخلاف"، لكن انخفاض مبيعات الأسلحة الأمريكية يمكن أن يترك الأمريكيين الذين يعيشون في المملكة غير محميين من تهديدات الحوثيين، حسب قولها.

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