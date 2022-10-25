رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بمحافظة ذي قار وتوفير فرص العمل لشبابها

2022/10/25 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، وفداً نيابياً عن محافظة ذي قار، فيما اكد على ضرورة النهوض بالمحافظة وتوفير فرص العمل لشبابها وذكر بيان لرئاسة الجمهورية وتلقته ايرث نيوز، انه “في مُستهل اللقاء، شكر الرئيس الوفد لتهانيهم الحارة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله”.وفي حديث […]

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