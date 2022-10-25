"جردن من ملابسهن لتفتيشهن".. طلاب ينددون بضرب فتيات في مدرسة بطهران

2022/10/25 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاطع طلاب إيرانيون كلمة مسؤول كبير وأطلقوا شعارات مناهضة للحكومة، وفق تسجيلات مصورة، غداة اتهامات لقوات الأمن بضرب تلميذات وسط حملة أمنية على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، بحسب فرانس برس.

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