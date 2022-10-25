2022/10/25 | 20:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشفت موهبتها في الرسم على الوجه خلال فترة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XYxaV2jk_J0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشفت موهبتها في الرسم على الوجه خلال فترة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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