2022/10/25 | 20:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XYxaV2jk_J0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشفت موهبتها في الرسم على الوجه خلال فترة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكتشفت موهبتها في الرسم على الوجه خلال فترة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).