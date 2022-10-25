الطائرات التركية ومدفعيتها تجدد قصفها لمناطق شمالي محافظة دهوك

2022/10/25 | 20:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية جددت قصفها لمواقع حزب العمال الكردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر، ان “الطائرات التركية قصفت عدة مرات مواقع لحزب العمال في جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك”.

واضاف ان “الطائرات قصفت اربع مرات وادييّ رشافة، وسيفا، وقمة جبل خلخولة المطل على قريتي بلافا، وبرجي التابعتين لقضاء العمادية، دون معرفة الخسائر وما اذا كانت هناك اصابات بشرية”.

وتجدد الطائرات التركية وكذلك مدفعية الجيش التركي قصفها لمناطق شمالي محافظة دهوك بين وقت واخر، وكان اخرها مساء أمس الاول الأحد، حيث قصفت الطائرات مواقع حزب العمال الكردستاني في جبل متين بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

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