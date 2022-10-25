(بالصور).. هدف قاتل يحسم مباراة الطلبة ونفط ميسان والصناعة يتفوق على النجف

2022/10/25 | 20:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق نفط ميسان على فريق نادي الطلبة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب المدينة، ضمن الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء هدف الفوز عن طريق اللاعب علاء سعد ففي الدقيقة (90 +4) من زمن المباراة.

وفي الوقت ذاته جرت مباراة الصناعة والنجف ضمن الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز حقق فيها فريق نادي النجف الفوز بهدفين ضد لاشيء.

سجل أهداف المباراة اللاعب معين أحمد في الدقيقة (24) في حين سجل المحترف برونو باولو الهدف الثاني لفريق الصناعة، ليعلن بعدها حكم المباراة فوز الصناعة على فريق النجف بنتيجة (2 – صفر).

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