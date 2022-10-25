2022/10/25 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني الى الأسبوع المقبل.

وقال السروجي،في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” اننا “نعتقد ان جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني سوف تؤجل الى الأسبوع المقبل بسبب استمرار الخلافات داخل كل الكتل السياسية على الحقائب الوزارية ورفض بعض مرشحي الكتل من قبل رئيس الوزراء المكلف”.

وأضاف ان “حل الخلافات ما بين الكتل والأحزاب على بعض الحقائب الوزارية يحتاج الى مزيد من الوقت، ولا نعتقد انه خلال اليومين المقبلين سيتم حسم هذه الخلافات ولهذا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ستكون في الأسبوع المقبل على الاغلب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد جديد لجلسة التصويت على منح الثقة لحكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد جديد لجلسة التصويت على منح الثقة لحكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).