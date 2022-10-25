وقوع زوجين عراقيين ضحية نصب ضباط وهميين بـ15 ألف دولار في الهند

2022/10/25 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن زوجين عراقيين جاءا إلى جورجاون لتلقي العلاج في مستشفى خاص، تعرضا لخداع بقيمة 15 ألف دولار من قبل رجلين ينتحلان صفة ضباط شرطة.

وبحسب تقرير موقع "انديان اكبريس" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قالت الشرطة أن "الحادث وقع يوم الأحد حوالي الساعة 3:30 مساءً عندما كان الزوجان في طريقهما إلى السوق".

وقالت المرأة العراقية في شكوى للشرطة: "لقد أتينا إلى جورجاون لإجراء عملية زوجي في مستشفى خاص وأقامنا في فندق في القطاع 39، وبعد ظهر يوم الأحد، غادرت أنا وزوجي الفندق للذهاب الى السوق وعند بوابة الفندق، وصلت سيارة كان يجلس فيها رجلان".

واضافت إن "أحد الرجلين نزل من السيارة، وقال إنه كان ضابط شرطة وأظهر بطاقة هويته، وإنه يريد أن يفحص متعلقاتنا ويقول إنه يشتبه في أننا نحمل مخدرات".

وأوضحت: "فحص حقيبتي، ثم سأل زوجي عما يحمله في جيبه، عندما لم يقل زوجي شيئًا، أصر على التحقق، لذا أخرج زوجي حقيبته وأظهرها له".

واشارت الى أن "المحفظة كانت تحتوي على 15000 دولار أمريكي حملناها من بلدنا لغرض العلاج، أخذوها السارقون وقالوا إنها مخدرات، أخذوا النقود وهربوا في السيارة، ركضنا كلانا خلف السيارة، لكنهما اختفيا".

وبينت الشرطة أنها "حصلت على مقطع فيديو مزعوم يمكن رؤية أحد المتهمين فيه".

وقال ضابط شرطة: "المتهمون لم يتم القبض عليهم بعد، للوهلة الأولى ، يبدو أن المتهمين كانا يرتديان ملابس مدنية وادعيا أنهما من ضباط الشرطة، نحن نقوم بما يلزم لتعقبهم".

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