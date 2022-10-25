الإطار يحدد موعد حسم التصويت على حكومة السوداني

2022/10/25 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، موعد حسم تشكيل الحكومة المقبلة والتصويت عليها.

وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الهدف من اجتماع الإطار التنسيقي اليوم هو لحسم ملف الحقائب الوزارية بشكل كامل لغرض تحديد موعد عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية للسوداني".

واضاف، أنه "من المرجح عرض كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السودني خلال اليومين المقبلين".

رجح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني الى الأسبوع المقبل.

وقال السروجي، لـ(بغداد اليوم)، اننا "نعتقد ان جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني سوف تؤجل الى الأسبوع المقبل بسبب استمرار الخلافات داخل كل الكتل السياسية على الحقائب الوزارية ورفض بعض مرشحي الكتل من قبل رئيس الوزراء المكلف".

وأضاف ان "حل الخلافات ما بين الكتل والأحزاب على بعض الحقائب الوزارية يحتاج الى مزيد من الوقت، ولا نعتقد انه خلال اليومين المقبلين سيتم حسم هذه الخلافات ولهذا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ستكون في الأسبوع المقبل على الاغلب".

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