2022/10/25 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حددت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، أسباب توقف عمل تطبيق واتساب في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الخلل الحاصل اليوم في توقف عمل تطبيق (الواتساب) لم يكن من قبل وزارة الاتصالات"، لافتا الى وجود خلل فني بالسيرفرات في الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا أدى الى توقف هذه المنظومة بالكامل". وأضاف، أن "الخلل الحاصل كان خارج سيطرة الوزارة، وتم اصلاحه باقل من ساعة"، داعيا وسائل الإعلام الى اعتماد الاخبار من مصادر الوزارة الخاصة". وعاد تطبيق واتساب للعمل مرة أخرى، بعد توقفه بشكل مؤقت، حيث لم يستطع خلالها مستخدموه من تبادل الرسائل.وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت أن مشكلة بالسيرفرات الرئيسة في أوروبا أدت الى قطع خدمات الواتساب.وتعطلت الخدمة في عدد من الدول من ضمنها العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تحدد أسباب توقف عمل تطبيق واتساب في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تحدد أسباب توقف عمل تطبيق واتساب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).