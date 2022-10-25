الزراعة توجه بإطلاق الدفعة الخامسة من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا

2022/10/25 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجهت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، بإطلاق الدفعة الخامسة من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا.وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي وجه شركة ما بين النهرين العامة للبذور بإطلاق الدفعة الخامسة من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2022".

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