2022/10/25 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن التحديات الأمنية "الجديدة" التي تواجهها "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا "خطيرة ومهمة"، داعيًا حكومته إلى "الإسراع" في اتخاذ القرار وتصنيع المعدات العسكرية المرتبطة بالصراع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يطالب حكومته بـ"تسريع" عملية صنع القرار في حرب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يطالب حكومته بـ"تسريع" عملية صنع القرار في حرب أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).