اتحاد الخليج: البصرة جاهزة لاستضافة بطولة خليجي 25

2022/10/25 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن اتحاد الخليج، الثلاثاء 10/25/2022، أن البصرة جاهزة لاستضافة بطولة خليجي...

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